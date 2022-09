Pflegenotstand Pflegedienst kündigt: MS-Kranke aus Dresden sucht verzweifelt Hilfe

Von 22 Uhr abends bis morgens um acht allein im Rollstuhl, kein Essen, kein Trinken: So habe sich Nina N. in ihrer Wohnung in Dresden wiedergefunden. Die 41-Jährige leidet an Multipler Sklerose, einer Krankheit, die das zentrale Nervensystem und damit Gehirn und Rückenmark angreift. Laut Vertrag hätte der Pflegedienst für sie da sein sollen, in Eins-zu-Eins-Betreuung, 24/7. "Teilweise haben sie mich alleingelassen", sagt Nina. Dann kündigt der Pflegedienst den Vertrag. Der Grund: Personalmangel.