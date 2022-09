Was ist der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste? - Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) ist mit mehr als 13.000 Mitgliedseinrichtungen (davon mehr als 800 in Sachsen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen bundesweit.

- Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft gelten als systemrelevanter Teil der Daseinsvorsorge.