Kritik vom vdek Kostenbremse für Eigenanteil bei der Heim-Pflege verpufft

Der Eigenanteil in der nichthäuslichen Pflege ist in den vergangenen sechs Monaten weiter gestiegen. Nach Angaben des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) mussten Pflegebedürftige in Heimen bundesweit durchschnittlich 2.248 Euro pro Monat aus eigener Tasche zuzahlen, 69 Euro mehr als zum 1. Januar. In Sachsen belaufen sich die Kosten auf durchschnittlich 1.972 Euro monatlich, in Sachsen-Anhalt auf 1.700 und in Thüringen auf 1.895 Euro.