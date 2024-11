Bildrechte: picture alliance/dpa | Heiko Rebsch

Landesversammlung Grüne stellen Wiederwahl Kretschmers zum sächsischen Ministerpräsidenten infrage

Hauptinhalt

23. November 2024, 17:18 Uhr

Die Grünen in Sachsen sind bei den Versuchen einer Regierungsbildung außen vor. Auf ihrer Landesversammlung in Chemnitz am Sonnabend kritisierten sie CDU und SPD scharf - und zogen Grenzen für eine künftige Zusammenarbeit im Landtag. Kritisch sehen sie auch die Wiederwahl des amtierenden Ministerpräsidenten.