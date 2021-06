Für Nachhaltigkeit und Umweltschutz müsse man Ackerbrachen fördern, auf denen sich die Natur einige Jahre selbst ausbreiten und reproduzieren kann, ist Thomas Fischer überzeugt. Die Bauern können auf diesen Flächen dann natürlich nichts produzieren und sollten dafür entschädigt werden. Blühstreifen seien reine Kosmetik zur Beruhigung des Gewissens und sorgten für schöne Bilder mit Politikern, würden aber kaum etwas bringen.



Fischer gilt in der Branche als ausgewiesener, wenn auch streitbarer Fachmann für Umweltschutz. Ein blühender Streifen zwischen Straße und gespritztem Feld sei allenfalls schön anzusehen, helfe aber den Insekten auf Dauer wenig. Sie könnten nur auf und ab fliegen, klatschten auf der einen Seite gegen Autos oder würden auf der anderen Seiten in den mit Chemie gespritzten Monokulturen nicht überleben, ärgert sich der Bio-Bauer. Auch Vögeln böte so ein Streifen kaum Schutz, locke er doch gezielt auch die Füchse an, "die sich nur noch an den Nestern bedienen müssen". Es werde mit Blühstreifen etwas erfunden, was nicht nötig sei, so Fischer. Er erinnert an die – aus dem Geschichtsunterricht allen bekannte - Dreifelder-Wirtschaft, mit der Bauern sesshaft wurden und seinerzeit der Natur noch Raum und den Böden Zeit zur Regeneration gaben. "Wildkräuter und Insekten sind da, man muss ihnen nur Platz geben", so Fischer. Aktuell lägen nur 0,3 bis 0,4 Prozent der verfügbaren Fläche brach, 20 Prozent seien anstrebenswert.

Bio-Bauer Thomas Fischer hält Blühstreifen für Kosmetik und nicht nachhaltig zielführend. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK