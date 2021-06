Ob das Studium weitergeht, entscheidet sich für viele am Bafög. Das aber sei sowieso viel zu knapp bemessen, findet Beate Schücking: "Es erhalten im Moment viel zu wenige Studierende Bafög. Also die Gruppe derer, bei denen die Eltern gerade so viel verdienen, dass die Kinder nicht mehr bafög-berechtigt sind, ist viel zu groß. Die ganze Bafög-Konzeption muss angepasst werden und damit die Situation vieler Studierender verbessert werden."