Kultusminister Piwarz sieht Luftfilter nur in einzelnen Schulräumen für sinnvoll und kann sich dort einen Testbetrieb vorstellen. Bildrechte: MDR

Das Umweltbundesamt hatte sich in Studien zunächst skeptisch gegenüber Luftfiltern gezeigt, im Juli aber seine Angaben konkretisiert. Nun empfiehlt das Amt mobile Geräte in den Räumen, die nicht anderweitig gut belüftbar sind. Damit könne die Virenlast bis zu 90 Prozent reduziert werden. "Es wird sicherlich an der ein oder anderen Schule solche Räume geben, die infrage kommen", sagte Sachsens Kultusminister.



Mit einer hohen Nachfrage rechnet Piwarz zwar nicht, wolle sich aber mit den kommunalen Verbänden als Schulträger verständigen. Bisher seien die meisten Schulträger angesichts der Kosten eher skeptisch, was Luftfilteranlagen angeht. Einige könnten sich jedoch den Einsatz im Testbetrieb oder auch regulär vorstellen. "Die Frage ist, ob es den Aufwand wert ist, den wir hier betreiben."