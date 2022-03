Sachsen will Flüchtlinge aus der Ukraine zügig in Wohnungen unterbringen. Das sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstag. Ziel sei es dabei, dass die Menschen nicht längere Zeit in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht werden. Stattdessen sollten sie schnell in Wohnungen ziehen und ihre Kinder Kitas besuchen können. Dazu stehe die Staatsregierung in engem Kontakt mit den Kommunen.