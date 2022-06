Dresden: Hilbert verpasst deutlich absolute Mehrheit, zweiter Wahlgang für OB-Wahl nötig

Der Kandidat der Piraten-Partei, Martin Schulte-Wissermann, zeigte sich im Gespräch mit MDR SACHSEN enttäuscht über das Wahlergebnis: "Ich muss zugeben, ich hätte gerne eine fünf oder mehr vor dem Komma gesehen. Es war ein riesengroßer Aufwand, alle Piraten in Dresden haben gekämpft." Das Budget von 4.000 Euro sei nicht vergleichbar mit dem der anderen Parteien. "Wir machen alles im Ehrenamt und mit Herzblut. In zwei Jahren ist wieder Kommunalwahl." Der Kandidatur im zweiten Wahlgang erteilte er eine Absage: "Es wäre jetzt witzlos, das links-progressive Lager, wenn man es so nennen will, zu spalten." Er halte eine Unterstützung der Grünen-Kandidatin Jähnigen ebenfalls für sinnvoll.

Die bisherige Beigeordnete für Umwelt und Kommunalwirtschaft in der Stadt Dresden sowie Grünen-Kandidatin der OB-Wahl Eva Jähnigen sagte MDR SACHSEN: "Ich freue mich riesig über dieses Ergebnis. Ich bin sehr sehr dankbar für alle, die sich daran beteiligt haben und das große Vertrauen. Das ist das klare Signal, dass die Leute einen Wechsel an der Rathausspitze wollen und darum will ich sehr gerne kämpfen in den nächsten Wochen."



Die Zweitplatzierte zeigte sich optimistisch, dass ein Wahlsieg mit Unterstützung der anderen Parteien gelingen könne: "Wenn wir die Ergebnisse sehen, wenn wir auch sehen, dass man nicht Herrn Hilbert wählen muss, um Herrn Krah zu verhindern, dann: 'Ja, wir haben eine Chance auf diesen Wechsel in der Rathausspitze mit diesem Bündnis - für ein weltoffenes Dresden, für ein klimaneutrales Dresden, für bezahlbares Wohnen in der Stadt.' Und dafür will ich stehen."