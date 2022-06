Kommunalwahl 2022 Bürgermeisterwahl in Oberlungwitz - Kandidaten und Hintergründe

Bei der Bürgermeisterwahl in Oberlungwitz gibt es nur einen Kandidierenden auf dem Wahlzettel: Thomas Hetzel tritt für die FDP an. Hetzel ist seit 2015 Bürgermeister von Oberlungwitz. Damals holte er 62,7 Prozent der Stimmen. Der 38-Jährige ist parteilos und wurde 2015 wie auch in diesem Jahr vom FDP-Ortsverband Sachsenring aufgestellt. Im Fokus seines Wahlprogrammes stehen der Ausbau der Infrastruktur und das Vorantreiben der Digitalisierung in Schulen.