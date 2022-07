Alt vs. jung

In den Gesprächen mit den drei jungen Menschen wird immer wieder deutlich, wie sehr es sie frustriert, dass viele ältere Entscheidungsträger aus ihrer Sicht veränderungsresistent sind. Und überheblich. Laut Pfadfinderin Schley unterstellen Ältere ihr häufig Unwissenheit, wenn sich an politischen Diskussionen beteiligen will. "Als Jugendlicher wird von dir verlangt, dass du dich direkt am Anfang politisch positionieren sollst", beschreibt sie. "Beweise dich und wenn du dich bewiesen hast, erst dann darfst du teilnehmen. " Ähnliches erlebt auch Rettungssanitäter Beck, sagt er. "Gerade ältere Politiker sehen in uns oft einen Menschen mit wenig Erfahrung." Wer hat das Sagen in Sachsen? Der überwiegende Teil der Bürgermeister in Sachsen ist zwischen 50 und 59 Jahre alt und männlich. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Eine Generation von Politikverdrossenen?

Diese Erlebnisse scheinen viele zu machen - schaut man sich die Shell Jugendstudie an, die regelmäßig die Meinungen der jungen Bevölkerungsgruppe zwischen 12 bis 25 Jahren ermittelt. Während 77 Prozent aller Befragten 2019 angaben, mit der Demokratie in Deutschland zufrieden zu sein, glaubten 71 Prozent, das Politiker sich nicht darum kümmern würden, was Leute wie sie denken. Wächst hier eine Generation von Politikverdrossenen heran? Friedemann Brause von der Landeszentrale für politische Bildung sieht eine gewisse Sprachlosigkeit zwischen jungen und alten Sachsen. Bildrechte: SLpB/Thomas Platz

"Ich würde es eher als Politiker-Verdrossenheit deuten. Das Interesse an Politik ist weiterhin hoch", sagt Referent Brause. "Die Frage, wie sie es im Alltag erleben, ist eben die große Sache. " Brause spricht dahingehend von einer doppelten Benachteiligung, die Jugendliche erleben. Einerseits sind sie in der Unterzahl und erhalten erst ab 18 Jahren mehr Beteiligungsmöglichkeiten. Andererseits spricht ihre Kritik am Status Quo oft Themen an, die gesellschaftlich höchst kontrovers diskutiert werden wie Klimaschutz oder sexuelle Selbstbestimmung.

"Natürlich ist es auch eine gewisse Sprachlosigkeit generell zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Das sind zwei unterschiedliche Kommunikationswelten, die da aufeinanderstoßen", sagt Friedemann Brause, Referent für Innenpolitik bei der Landeszentrale für politische Bildung. Er sieht aber vor allem die Älteren in der Verantwortung für mehr demokratische Teilhabe zu sorgen. "Die Erwachsenen sind immer dafür da, die Strukturen bereitzustellen. Das können und müssen Jugendliche nicht leisten. Die füllen das schon von selbst mit Leben."

Wählen mit 16 - das wäre ein Signal