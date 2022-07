Laut Medienberichten war die drohende Gaslage am vergangenen Donnerstag auch Thema bei einer Schalte der Chefs der Staatskanzleien der Bundesländer mit dem Chef des Bundeskanzleramts. Demnach hieß es dabei, dass die Bundesregierung in seinem solchen Fall im Winter mit regionalen Notlagen rechne. Nach MDR-Informationen wurden in der Schalte keine konkreten Bundesländer genannt. Allerdings hieß es auch, dass einzelne Regionen in Deutschland nicht gut ans Gasnetz angeschlossen seien. Unklar blieb, welche das sind. Aus den Staatskanzleien von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen äußerte sich dazu niemand. Der "Spiegel" berichtete am Mittwoch aber, dass damit Bayern gemeint sei.

Allerdings: Bei der Stromversorgung gibt es regionale Versorgungsunterschiede, beim Gas nur am Rande. So auch der Tenor aus dem sächsischen Energieministerium: "Es gibt keine regionale, von der bundesweiten Versorgung unabhängige Gasversorgung", teilte ein Sprecher mit. Grundsätzlich gelte, dass eine Unterversorgung mit Gas alle Länder beträfe und entsprechend eine Gasmangellage beziehungsweise Notfallstufe Gas auch bundesweit ausgerufen würde. Heißt also, die Füllstände einzelner Gasspeicher haben regional keine Auswirkungen.

Doch noch ist es nicht soweit, die Bundesländer warnen vor Panik. "Die Lage ist angespannt und eine Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden. Die Gasversorgung in Deutschland ist im Moment aber stabil. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist derzeit weiter gewährleistet", heißt es etwa aus dem Thüringer Energieministerium.

Dennoch bereitet man sich dort auf das "Auftreten einer Mangellage" vor. Im Energieministerium arbeitet bereits eine Stabsstelle "Energie und Versorgungsicherheit". Dazu könnte ein Krisenstab auf Landesebene kommen, angesiedelt im Innenministerium. Das Energieministerium geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Krisenstab beim bundesweiten Ausrufen der Notfallstufe Gas aktiviert wird. Völlig unklar ist aber bisher, ob die Notfallstufe direkt ausgerufen würde, sollte Russland ab Donnerstag oder Freitag die Gaslieferungen nicht wieder aufnehmen.