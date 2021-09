Lang wurde über sie diskutiert, nun ist verabschiedet – eine Landarztquote für Sachsen. In einer Sache sind sich dabei die Abgeordneten fast aller Fraktionen einig: Die Quote ist nur eine Maßnahme, aber nicht das Allheilmittel gegen die Unterversorgung mit Ärzten im ländlichen Raum.

Im "Gesetz zur Stärkung der ärztlichen Versorgung im Freistaat Sachsen" geht es im Kern um eine Vorabquote für Medizinstudentinnen und -studenten. Künftig werden 6,5% der bestehenden Medizinstudienplätze an Bewerber auch außerhalb des Numerus Clausus vergeben. Im Gegenzug verpflichten sich diese nach ihrer fachärztlichen Ausbildung für mindestens zehn Jahre, in einem hausärztlich unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebiet in Sachsen zu praktizieren. Die Koalition aus CDU, SPD und Grünen hofft so, vor allem dem Mangel an Allgemeinmedizinern auf dem Land begegnen zu können.