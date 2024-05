Spitzenkandidat Robert Malorny bekräftigte das Ziel, nach zehn Jahren wieder in den Landtag zurückzukehren und mitzuregieren. "Wir haben in Sachsen ein großes träges schwarzes Vehikel. Wir werden dafür sorgen, dass an diesem trägen schwarzern Vehikel die Bremslichter nach hinten kommen und dass vorn dicke fette Scheinwerfer drankommen, die den Weg weisen und zeigen, wo es langgeht."

Bildrechte: xcitePRESS/Benedict Bartsch