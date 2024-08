Bildrechte: IMAGO / mhphoto

Wahlen Keine automatische Briefwahl für Pflegeheimbewohner

06. August 2024, 05:00 Uhr

Für Pflegeheimbewohner ist es oft unmöglich in Wahllokalen zu erscheinen. MDR AKTUELL-Hörerin Sandy Heusel erzählt per E-Mail, dass sie bei einem bestimmten Pflegeheim keine Hilfestellungen festgestellt habe. Außerdem fragt sie: "Wäre es nicht vielleicht auch möglich, Heimbewohnern automatisch die Unterlagen für die Briefwahl zuzusenden?" Ganz so einfach ist das aber nicht.