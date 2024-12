Kretschmer äußerte sich zuversichtlich, trotz des Scheiterns einer möglichen Brombeer-Koalition in mehreren Punkten mit dem BSW zusammenarbeiten zu können: "Wir haben in diesen Monaten, in denen wir zusammen waren, viel an gemeinsamem Vertrauen erarbeitet. Große Teile des Koalitionsvertrags basieren auf dem, was da erarbeitet worden ist. Und ich sehe da schon viele Schnittmengen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit." Es gebe Unterschiede, aber bei vielen Themen auch eine gemeinsame Haltung. Als Beispiele nannte er Migration und Innere Sicherheit.