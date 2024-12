Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Neue Regierung Michael Kretschmer im zweiten Wahlgang als Ministerpräsident wiedergewählt

18. Dezember 2024, 16:02 Uhr

Mehr als dreieinhalb Monate nach der Wahl in Sachsen hat der Landtag Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in seinem Amt bestätigt. Im zweiten Wahlgang erhielt der 49-Jährige am Mittwoch in Dresden 69 von 120 Stimmen. Angesichts der neuen Kräfteverhältnisse wird das Regieren schwerer. Denn Kretschmer führt künftig eine Minderheitsregierung aus CDU und SPD an.