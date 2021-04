Arbeitsmarktexpertin Zimmermann findet niedrige Löhne in Sachsen als beschämend für die Landespolitik. Bildrechte: Linke-Bundestagsfraktion

Die Parlamentarierin und Arbeitsmarktexpertin hat Zahlen der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet. Demnach sei der Anteil der Niedriglöhne in Sachsen reichlich doppelt so hoch wie in Westdeutschland, teilte Zimmermann mit. Ende 2019 - also noch vor der Corona-Pandemie - arbeitete gut jeder dritte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit einem Vollzeitjob für einen Niedriglohn. Bei 33,5 Prozent lag das Entgelt unterhalb der bundeseinheitlichen Schwelle von 2.267 Euro brutto pro Monat. In absoluten Zahlen waren das 339.869 Beschäftigte. Bundesweit betrug die Quote 18,8 Prozent, in Westdeutschland 16,3 Prozent.