Die sächsische Linke ist am Sonnabend in Neukieritzsch bei Leipzig zu ihrem Landesparteitag zusammengekommen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die strategische Ausrichtung nach den deutlichen Verlusten bei der Landtagswahl Anfang September. Damals erhielt die Linke 4,5 Prozent der Stimmen und schaffte nur dank zweier Direktmandate den Verbleib als Fraktion im Parlament. Auf dem Parteitag soll es um die Optionen der sechs Abgeordneten als kleinste Fraktion im Sächsischen Landtag gehen. So befasst sich ein Dringlichkeitsantrag mit möglichen Forderungen im Gegenzug zur Zustimmung zu Projekten einer wahrscheinlichen CDU/SPD-Minderheitsregierung .

Ursprünglich sollten die rund 200 Delegierten in Neukieritzsch auch eine neue Landesspitze wählen. Das bisherige Führungsduo Schaper/ Hartmann hatte seinen Rückzug angekündigt. Dann kam der Bruch der Ampelkoalition auf Bundesebene. Nun soll erst nach der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar entschieden werden, wer die Linke in Sachsen künftig führen soll - möglichst zu früherer Stärke. Die Leipziger Landtagsabgeordnete Juliane Nagel zeigte sich dabei optimistisch. Sie verwies darauf, dass seit Jahresbeginn im Freistaat mehr als 1.200 neue Mitglieder in die Partei eingetreten seien.

Wegen der Entwicklungen in Berlin spielt die Bundespolitik auf dem Landesparteitag eine große Rolle. So geht es in Neukieritzsch auch um das Verfahren zur Kür des sächsischen Kandidaten für die anstehenden Bundestagwahl. Und Auftaktrednerein war die neue Bundesvorsitzende Ines Schwerdtner, die seit einem Monat gemeinsam mit Jan van Aken die Geschicke der Linken lenkt. Sie erlebe in der ganzen Republik einen Aufbruch und ein großes Miteinander in der Partei, so Schwerdtner. In wenigen Wochen sei viel geschafft worden. Die Linke sei für die Bundestagswahl im Februar gewappnet und werde den Sozialstaat mit Haut und Haaren gegen die erwarteten Angriffe der Union unter Friedrich Merz verteidigen. Schwerdtner unterstrich die Linken-Forderung, Energie- und Wohnungskonzerne zu verstaatlichen und forderte eine Abkehr von der "Militarisierung der Bundesrepublik".