Gut vier Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres sind noch nicht alle rund 1.100 freien Lehrerstellen in Sachsen neu besetzt. Man werde aber wohl die "1000er-Grenze" knacken und damit das Niveau des Vorjahres erreichen, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums. Nach wie vor sei es schwer, junge Menschen für den Lehrerberuf in ländlichen Regionen zu begeistern. "Die meisten wollen in die Ballungszentren, allen voran nach Leipzig", so der Sprecher.