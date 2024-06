Bildrechte: IMAGO / Steffen Unger

Kreistagswahl Bröckelt die Brandmauer gegen AfD? Bautzner Landrat Witschas will mit allen Parteien arbeiten

10. Juni 2024, 20:41 Uhr

Sachsens CDU hält an der Brandmauer gegen die AfD fest. Auch BSW hat sich am Montag gegen die AfD abgegrenzt. Doch auf Kreistagsebene und in den Kommunen in Sachsen hört sich das nach dem Wahlabend anders an. Der Bautzner Landrat will mit allen gewählten Kreisräten im Kreistag zusammenarbeiten. Auch aus dem Erzgebirge hört man Ähnliches.