Bei den Wahlen zu den sächsischen Gemeinderäten am Sonntag sind - neben der AfD - vor allem verschiedene Wählervereinigungen als Sieger hervorgegangen. Das hat eine Analyse von MDR SACHSEN ergeben. Verschwinden die Volksparteien immer mehr aus dem ländlichen Raum?



Der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen, Roland Löffler, sagt dazu im Gespräch: "Dass wir in Sachsen eine sehr heterogene kommunale Landschaft haben, ist nicht neu. Bereits vor den Kommunalwahlen war das Feld sehr gemischt." Es sei in kleineren Orten bereits so, dass viele der klassischen Parteien gar nicht mehr antreten. "Eigentlich sind nur die CDU, die Wählervereinigungen und jetzt so langsam die AfD flächendeckend vertreten", so Löffler weiter.