Sechs der Verdachtsfälle seien aus Beiträgen oder Äußerungen in sozialen Medien hervorgegangen, so der Innenminister. Es würden in allen Fällen dienst- oder arbeitsrechtliche Konsequenzern geprüft. Unter den betroffenen Polizisten seien auch drei Polizeianwärter, sagte Schuster. Hinweise zu extremistischen Netzwerken gebe es bislang weiterhin nicht.