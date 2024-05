Sylvia Itzen zum Beispiel arbeitet gerade an einem Astronauten, ihre Nachbarin Inga Müller an einem Fuchsrelief. "Das wird später auch noch farbig", erklärt die gelernte Buchhalterin. Sie ist aus Franken auf den Beckenberg gereist. Wie für die meisten hier ist das Schnitzen mit der Kettensäge für sie ein Hobby, bei dem sie entspannen kann. Irgendwann habe sie mal einen Kettensägeschnitzkurs mitgemacht. "An diesem Tag habe ich nicht einmal nachdenken müssen. Der Kopf war ausgeschaltet und nur noch beim Kunstwerk. Am Abend bin ich dann heimgekommen und gesagt: Das isses." Seitdem sei sie dabei geblieben.