Besonders in Leipzig - und da vor allem rund um das Connewitzer Kreuz - wird die Polizei in erhöhter Alarmbereitschaft sein. Seit Jahren gibt es hier Ausschreitungen – zum Teil gewalttätig und mit brennenden Mülltonnen und Autos.

Polizeisprecher Olaf Hoppe erklärt: "Immer wieder zum Jahreswechsel erleben wir es, dass es in Leipzig selber, aber auch in den beiden Landkreisen an verschiedenen Stellen zu Ausschreitungen kommen kann oder auch kommt, das muss man ganz klar so sagen: Wo Menschen bei uns in der Gesellschaft aufeinandertreffen, oft dann der Alkohol eine Rolle spielt, Enthemmungen stattfinden, überschreitet man Grenzen, wirft Böller auf andere Personen, verursacht Sachschäden, steckt Dinge in Brand. Das gehört zu Silvester leider dazu und auf das müssen wir uns einstellen als Polizei."