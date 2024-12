Defizite machten die Prüfer auch bei der Digitalisierung an Schulen im Freistaat aus. Jede vierte Schule erfülle nicht einmal den Mindeststandard eines leistungsfähigen Internetzugangs. An 239 Schulen hätten Schüler weder einen WLAN- noch LAN-Anschluss, die digitale Infrastruktur sei je nach Schule "sehr unterschiedlich". "So gab es beispielsweise Schulen, an denen für Lehrende keine mobilen Endgeräte zur Verfügung standen, an anderen Schulen lagen funktionstüchtige Notebooks ungenutzt im Schrank", heißt es in dem Bericht.