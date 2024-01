In Sachsen-Anhalt bekommen die freien Träger gut neun Prozent der Mittel, öffentliche Träger 79 Prozent. Die Mittel wurden nach Schulen und Schülerzahlen berechnet. Halle hat mehr Schulen als die Landeshauptstadt Magdeburg und erhält deshalb auch mehr Geld.



Der Mittelabfluss aller Schulträger in Sachsen lag zum Stichtag am 30.06.2023 nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung bei 16 Prozent der gesamt beantragten Summe. Im zweiten Halbjahr stiegen die Mittelabflüsse in Sachsen und dürften bei rund 34 Prozent des Basiswertes von 249 Millionen Euro liegen.