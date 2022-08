Es war ruhig geworden um den selbsternannten König von Deutschland. Mehrfach wurde er zu Haftstrafen verurteilt. Durch ein kompliziertes Verfahren resultierte daraus 2020 eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sieben Monaten. Da er zuvor schon 22 Monate in Untersuchungshaft saß, ihm das angerechnet wurde und er nicht die gesamte Strafe antreten musste, ist er bereits seit Februar 2022 wieder frei. Inzwischen ist der gelernte Koch aus Sachsen-Anhalt und selbsternannte Monarch eines Reichsbürger-Staats offenbar wieder auf Expansionskurs – eine Entwicklung, die deutsche Behörden mit großer Sorge beobachten.

Seit kurzem wächst das "Königreich Deutschland". Das ARD-Magazin FAKT hat in allen Bundesländern nachgefragt: Neben dem Hauptstandort in Wittenberg gibt es nun offenbar auch zwei Standorte in Sachsen – Boxberg und Eibenstock. Ein weiterer Kauf in Reichenbach ist hingegen gescheitert. Zudem hat es auch Kaufversuche in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Hessen und Schleswig-Holstein gegeben. Laut Fitzek sucht das Königreich in allen Bundesländern nach Immobilien.

Bedeutung von Immobilien für Extremisten

Doch wie gefährlich ist dieser Expansionskurs? "Immobilien sind so wichtig für Extremisten, nicht nur für Reichsbürger", sagt die Sprecherin des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen, Patricia Vernhold. "Durch diese Immobilien und Liegenschaften entstehen immer Trefforte." Zudem bestehe durch die Verschleierung der wahren Ideologie die Gefahr, dass in den Dörfern der Eindruck entstehe: So schlimm sind die doch gar nicht. Doch Fitzek verstecke seine Ansichten hinter Esoterik.

Peter Fitzek und sein angebliches Königreich pflegen Kontakte bis tief in die rechtsextremistische Szene. In einem Youtube-Video sagt der als "Volkslehrer" bekannte Nikolai Nerling: "Ich sitze heute neben einem alten Bekannten." Neben dem im bayrischen Verfassungsschutzbericht als Rechtsextremist erwähnten und wegen Volksverhetzung verurteilten Nerling sitzt Fitzek. Nerling hetzt gegen den Staat und verharmlost den Holocaust.

Fitzek selbst äußert sich auch offen antisemitisch. In einer Nachricht an einen Aussteiger aus seinem sektenähnlichen sogenannten Königreich schrieb er beispielsweise: "Eine gewisse Volksgruppe, die vorherrschend Deine Nasenform hat, lebt seit Langem in ähnlichen Lügen und wartet immer noch auf ihren Erlöser." Die Nachricht stellte Fitzek selber online. Darauf von FAKT angesprochen sagte er, dass es falsch war, dies so zu sagen. "Also es gibt überall gute Menschen und überall schlechte Menschen. Das hat mit Religion und Hautfarbe gar nichts zu tun. Und ja, der Vergleich. Den Vergleich, den habe ich einmal benutzt, den würde ich nie wieder benutzen."

Laut Verfassungsschutz hat die deutsche Reichsbürger- und Selbstverwalterszene etwa 21.000 Mitglieder und wächst. Mehr als fünf Prozent davon seien Rechtsextremisten. Der sächsische Verfassungsschutz will davor warnen, bei Peter Fitzek und dessen sogenanntem Königreich Geld anzulegen: "Die Schlösser müssen ja bezahlt werden. Es gibt offenbar zahlreiche Anhänger, die wirklich bereit sind, ihm ihre ganzen Ersparnisse zu überlassen, um sich dort einzukaufen", sagt Sprecherin Vernhold. "Und davor können wir nur warnen, weil von diesen Ersparnissen wird man nichts zurückbekommen. Das Geld ist weg."