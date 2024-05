Zwei Verletzte bei Großbrand in Aue

Auf einem Firmengelände in Aue ist am Sonnabend kurz vor 17 Uhr ein Großbrand ausgebrochen. Wie ein Reporter MDR SACHSEN mitteilte, wurden zwei Menschen verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Sie haben offenbar in einer der Hallen gearbeitet, in der der Brand ausgebrochen ist. "Der Brand ist offenbar in einer der mittleren Hallen ausgebrochen", so der Reporter. "Die riesige Rauchsäule war sofort über ganz Aue zu sehen."

Bildrechte: Daniel Unger