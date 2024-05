Liebhaber der Drechsel-Kunst aus der ganzen Welt treffen sich an diesem Wochenende in Olbernhau. Beim "Drechsler-Forum-Treffen" in der Saigerhütte stehen unter anderem Schauvorführungen und mehrere Wettbewerbe auf dem Programm. Außerdem gibt es eine Werkzeugmesse.