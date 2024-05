Bildrechte: MDR/Leonie Kipka

Handwerk Haarwerkstatt sucht Zöpfe: Hauptsache lang und echt

Hauptinhalt

26. Mai 2024, 08:00 Uhr

Das Perückenhandwerk wird immer seltener. In Dresden stellen zwei Frauen in ihrer Werkstatt Perücken und Haarteile für Kunden her, die durch eine Krankheit oder Unfall Haarausfall haben. Dafür sind echte Haare nötig - unter anderem aus Spenden. MDR SACHSEN-Reporterin Leoni Kipka hat sich die Werkstatt angesehen.