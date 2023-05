Scharlach ist mit dem Antibiotikum Penicillin gut behandelbar, wie der Direktor der Kinderklinik an der Leipziger Uniklinik, Wieland Kieß, im Interview mit MDR SACHSEN betont. Jedoch hätten Apotheken in einigen Landkreisen Lieferengpässe. "Wir müssen uns schleunigst darauf besinnen, dass Arzneimittel wieder in Deutschland hergestellt werden, damit keine Lieferketten abbrechen können", sagt Kieß.