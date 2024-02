Überwiegend handele es sich um Fälle des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, hieß es. Typischerweise gehe es beispielsweise um Schmierereien an Schulgebäuden.



Kultusminister Christian Piwarz (CDU) verwies in seiner Antwort ferner auf 149 "Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund", die im vergangenen Jahr den Schulaufsichtsbehörden gemeldet wurden. Sie wurden in den Schulen ausgewertet, führten aber zu keiner Strafanzeige. In dem Zusammenhang habe es 39 Beratungsanfragen bei dem Verein Courage-Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit gegeben, einem vom Ministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt geförderten Beratungsträger.