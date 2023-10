Rechtsextremismus an Schulen auch in den 1990ern und 2000ern verbreitet

Wo die Grenze zwischen Provokation und tatsächlich rechtsextremen Einstellungen verläuft, ist nicht immer leicht zu erkennen. "Nachrichten und Bilder in Messenger-Diensten allein sind noch kein Indikator für die Verbreitung von rechtsextremem Gedankengut", sagt der Rechtsextremismusexperte David Begrich vom Miteinander e.V. in Magdeburg. "Relevant wird es dann, wenn es über pure Provokation hinausgeht, wenn sich entsprechendes Verhalten auch auf dem Schulhof widerspiegelt."

Wir erleben im Kontext einer polarisierten Gesellschaft, dass bestimmte Phänomene zurückkehren. David Begrich Rechtsextremismusexperte

Bildrechte: MDR/Lucas Riemer Doch auch Begrich stellt fest, dass sich die Grenzen des Sagbaren verschieben und rechte Einstellungen unter Jugendlichen zunehmend salonfähig werden. "Wir hatten bereits in den 1990er und 2000er Jahren eine sehr weitverbreitete rechtsextreme Jugendkultur an Schulen und Jugendeinrichtungen. Dann war das eine Zeitlang verschwunden, jedenfalls in der Sichtbarkeit, und jetzt erleben wir im Kontext einer polarisierten Gesellschaft, dass bestimmte Phänomene zurückkehren", sagt Begrich.

Zurück beim Demokratiespiel in Arendsee, wo sich die Fraktionen des fiktiven Stadtparlamentes inzwischen geeinigt haben: Die Straße wird gebaut, allerdings mit Tempolimit, Blitzern und Ampeln. Der Beschluss fällt beinahe einstimmig, nur drei Kinder enthalten sich. Spielleiterin Cathleen Hoffmann lobt die schnelle und konstruktive Einigung, danach stürmen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Mittagspause.

Helfen Demokratie-Spiele, um Extremismus vorzubeugen?

Doch helfen solche Übungen tatsächlich, um extremistische Vorfälle zu verhindern? Die 14-jährige Lucia aus Kalbe (Milde) glaubt nicht daran. "Es sollte lieber Projekttage an der Schule geben, um gegen sowas vorzugehen", sagt sie. Kim Marie aus Salzwedel ist anderer Meinung: "Ich denke, Spiele wie dieses können helfen, damit solche Vorfälle in Zukunft seltener vorkommen, weil man auch lernt, sich in andere hineinzuversetzen", sagt die 13-Jährige.

Bildrechte: MDR/Lucas Riemer Für Cathleen Hoffmann von den "Landheld*innen" ist klar, dass ein Vormittag wie dieser nur ein erster Schritt sein kann. "Radikalisierungsprävention ist ein langer Prozess, der viel Zeit braucht. Schule muss gewillt sein, das einzugehen", sagt sie – und empfiehlt einen Blick ins benachbarte Brandenburg: "Eigentlich bräuchte jede Schule politische Bildungsarbeit von Anfang an. In Brandenburg gibt es das Fach Politische Bildung bereits ab der fünften Klasse, da lernt man demokratische Prozesse, das ist doch toll für unsere Demokratie."

Mehr Sozialarbeit in den Schulen?

Der Magdeburger Rechtsextremismusexperte David Begrich plädiert dafür, Schulsozialarbeit auszubauen. Außerdem müssten Lehrerinnen und Lehrer in der Kompetenz gestärkt werden, rechtsextreme Vorfälle überhaupt zu erkennen, so Begrich.

Bildrechte: MDR/Lucas Riemer Eine Idee, wie sich Extremismusprävention besser in den Schulalltag integrieren lassen könnte, hat auch Landesschülersprecherin Greta Steinmetz. "Im Geschichtsunterricht wird das Thema Nationalsozialismus frühestens in der neunten Klasse angesprochen, es wird überhaupt nicht richtig darauf eingegangen, was dahintersteht. Aber wenn man die Geschichte nicht versteht, kann man das ganz schlecht auf die heutige Zeit projizieren", sagt Steinmetz. Ihr Wunsch: "Das muss viel früher angesprochen werden und viel früher in den Schulen thematisiert werden, damit man auch frühzeitig dagegen vorgehen kann."

"Erlernen von Demokratie fest in den Schulen verankert"

Sachsen-Anhalts Bildungsministerium hält von dieser Idee allerdings wenig. Auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT teilt eine Sprecherin mit, dass "die ernsthafte Behandlung des Nationalsozialismus (…) Reife und Vorkenntnisse voraussetzt, die eine mentale und inhaltliche Verarbeitung und Einordnung ermöglicht."