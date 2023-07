Rechte Parolen, einschlägige Sticker im Schul-WC oder rassistische Anfeindungen sind an vielen Schulen in der Oberlausitz keine Seltenheit. Strafrechtlich verfolgt werden die wenigstens.



Laut Sächsischem Kultusministerium sind an Schulen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz im vergangenen Jahr zwölf Straftaten mit rechtsextremen Hintergrund angezeigt worden. In ganz Sachsen sind es laut offizieller Statistik 48. Dazu gehörte unter anderem ein Hitlergruß im Schulhaus, Sieg-Heil-Aufkleber auf dem Schulbuch, Hakenkreuze auf Schulmöbeln.

Schulsozialarbeit braucht Vertrauen

Die Sozialarbeiter an den Oberlausitzer Schulen kennen solche Vorfälle. An sie können sich die Jugendlichen wenden, wenn sie so etwas oder Ähnliches erleben. Damit sie das auch tun, brauche es aber Vertrauen, sagt eine Schulsozialarbeiterin. Deshalb möchte sie auch ihren Namen nicht öffentlich nennen, um dieses Vertrauensverhältnis nicht zu zerstören. Sie arbeitet an einer Schule, an der rechtsextreme Vorfälle schon häufiger Thema waren.

Rechtes Gedankengut im Elternhaus