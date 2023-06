An der Chemnitzer Oberschule "Am Körnerplatz" wird derzeit ein Vorfall untersucht, bei dem ein Schüler der 10. Klasse angeblich den Hitlergruß gezeigt hat. Ein Foto davon soll längere Zeit auf der Internetseite der Schule zu sehen gewesen sein. Zuerst hatte die "Chemnitzer Morgenpost" darüber berichtet. Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Ob sich die Ermittlungen nur gegen den Schüler oder auch gegen die Verantwortlichen der Schule richten, konnte ein Polizeisprecher noch nicht sagen.