Der Landkreis Görlitz sucht mithilfe von Drohnen nach Wildscheinkadavern. Für diesen Zweck wurden zwei professionelle Drohnen angeschafft. Die Fluggeräte sollen bei der Suche in unzugänglichen Wald- und Teichgebieten helfen, sagte Martina Weber vom Görlitzer Landratsamt MDR SACHSEN. Die Görlitzer Behörde ist für die Bekämpfung der mit ASP abgekürzten Afrikanischen Schweinepest zuständig. Laut Weber soll bei der Ausbreitung der Seuche der "Eintrag in den Hausschweinebestand verhindert" werden. Die Krankheit habe sich laut Weber von Osten kommend in Richtung Westen ausgebreitet.