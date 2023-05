Carma und den anderen Sauen scheint das neue Zuhause zu gefallen. Allerdings, sagt Sven Hammer, gehören sie eigentlich nach draußen in den Schlamm. Doch die aktuellen Kriterien zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest lassen das momentan nicht zu. In allen Zoos und Tierparks dürfen die Schweine - egal ob Mini-, Woll-, oder Tibetschwein - nicht nach draußen. Auch in Zittau oder Bischofswerda stehen die Schweine im Stall. Deshalb bemüht sich Sven Hammer um eine Sondergenehmigung für alle Tierparks: "Wir arbeiten auf höchster Eben daran, immer wieder mit unseren Argumenten zu punkten."



Doch solange es keine Sonderregelung gibt, dürfen Carma, Runzel und Molli erst wieder raus, wenn ein Jahr lang in der Region keine neuer Fall von Afrikanischer Schweinepest nachgewiesen wurde.