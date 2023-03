Die Afrikanische Schweinepest (ASP) hat sich in der Oberlausitz im vergangenen Jahr nicht weiter ausgebreitet. Das teilte das zuständige Sächsische Sozialministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Das Infektionsgeschehen spiele sich ausschließlich in den eingerichteten Sperrzonen ab. Außerdem sei der Schwarzwild-Bestand durch die angeordnete verschärfte Bejagung erheblich dezimiert worden. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz wurden dabei nach Angaben des Ministeriums im vergangenen Jahr mehr als 3.000 Stück Schwarzwild erlegt.