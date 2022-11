Der Semperopernball Der Semperopernball ist einer der größten Opernbälle Europas. Bis zu 2.500 Gäste in der Semperoper, 15.000 Ballfreunde auf dem Theaterplatz vor der Oper und rund 1,2 Millionen Zuschauer vor den Fernsehschirmen verfolgten alljährlich des Ballgeschehen. Erstmals fand der Semperopernball im Jahr 2006 statt, knüpft aber an die Tradition der Dresdner Opernbälle in den zwanziger und dreißiger Jahren an. Der bislang letzte Opernball fand 2020 statt. Pandemiebedingt musste der Ball in den Jahren 2021 und 2022 ausfallen. Quelle: Semper Opernball e.V.