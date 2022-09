Zusammen mit Michael Neuhaus (Linke) hat Kasek eine Demonstration angekündigt – Samstag um 18 Uhr auf dem Augustusplatz, ganz in der Nähe des roten Teppichs. Was sagen die Veranstalter zu dem angekündigten Protest? Vivian Honert-Boddin, Organisatorin des Opernballs, ist überzeugt: Mit dieser Tombola werde Gutes getan. Honert-Boddin zufolge wurden bereits 600.000 Euro mit der Verlosung eingenommen, seit Porsche 2013 als Hauptsponsor eingestiegen ist. Das Geld geht an die Stiftung "Leipzig hilft Kindern". Im letzten Jahr sind über 200.000 Euro zusammengekommen, in diesem Jahr werde mit mindestens 100.000 Euro gerechnet.