In einer Doku der ARD unter dem Titel "Missbraucht - Sexualisierte Gewalt im deutschen Schwimmsport" hatte Hempel in bewegenden Worten berichtet, dass er von 1982 bis 1996 von Trainer Werner Langer sexuell missbraucht worden sei. Dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) warf Hempel eine Kultur des Schweigens vor. Hempel hatte 1997 intern von seinem Martyrium berichtet, der Verband suspendierte Langer - offiziell wegen dessen Stasi-Vergangenheit. Ansonsten schwieg der DSV. Der Beschuldigte trainierte danach in Österreich und brachte sich 2001 um.