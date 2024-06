Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell-App .

Das Urteil gegen den Trainer eines Sportvereins, der über Jahre Mädchen sexuell missbraucht hat, ist rechtskräftig. Das hat ein Sprecher des Landgerichts am Donnerstag mitgeteilt. Der Mann muss demnach für neun Jahre und sechs Monate hinter Gitter. Dazu hatte ihn vergangene Woche das Landgericht verurteilt. Außerdem darf der 53-Jährige nach seiner Haft drei Jahre nicht mehr als Trainer arbeiten und muss 25.000 Euro plus Zinsen an das Opfer zahlen.