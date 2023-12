Jan Joneit hat sich der Jahreswechsel 2021/22 tief ins Gedächtnis gebrannt. Der damals Zwölfjährige hatte auf einem Spielplatz Blindgänger eingesammelt. Einer davon explodierte in seiner Hand. "Das habe ich auch in den Jahren davor gemacht", erinnert sich Jan an den 2. Januar 2022.

"Es ist nie was passiert, und ich dachte, dass auch diesmal nichts passiert." Doch das war ein Irrtum. Kaum hatte Jan den illegalen Böller am Fenster angezündet, explodierte er in seiner Hand. Ein lauter Knall, ein weißer Blitz, dann viel Blut. "Überall war Blut", erzählt Jan, "an den Wänden, überall. Ich weiß nur noch, dass ich auf dem Bett lag und um Hilfe gerufen habe."