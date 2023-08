In Leipzig sollen die Sport- und Freibäder je nach Wetterlage tagesaktuell geöffnet oder geschlossen werden. Eine Sprecherin der Stadt sagte, bei Regen blieben die Bäder üblicherweise geschlossen. Sei es nur kühl und wolkig, werde geöffnet. Gäste könnten dann auch die Sportanlagen in den Badbereichen nutzen.



Allein das Schreberbad bleibt immer geöffnet, wie die Sprecherin betonte. Sie verwies darauf, dass die Öffnungszeiten auf der Internetseite der Stadt nicht täglich aktualisiert werden könnten. "Wer sicher gehen will, ob das Bad geöffnet ist, ruft am besten zuvor dort an." Es könne auch sein, dass das Badpersonal im Lauf des Tages öffnet, wenn sich beispielsweise Regenwolken verzogen haben.