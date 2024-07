Hainichen lädt zum Parkfest und Aue zum Stadtfest ein

In Hainichen beginnt am Freitag das Parkfest. Drei Tage lang spielen Bands und legen DJs auf. Regionale Vereine stellen sich vor. Auf der Wiese an der Pflaumenallee soll es ein Feuerwerk geben. Traditionell werden beim Parkfest nach Angaben der Stadt auch die erfolgreichsten Sportler ausgezeichnet. In diesem Jahr wird Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) dabei von Skisprung-Legende Jens Weißflog unterstützt. Wer eine Abkühlung braucht, kann im Freibad der Stadt vorbeischauen.

Bildrechte: Sammlung Ronny Müller

Mit dem traditionellen Bierfassanstich beginnt in Aue am Freitag das Stadtfest. Unter dem Motto "Feiern vom Altmarkt bis zum Anton-Günther-Platz" wird auf fünf Bühnen drei Tage lang Programm geboten. Zu den Höhepunkten in diesem Jahr zählt ein historisches Festgelage im Rathausinnenhof.



Fans von Mokicks und Mopeds der Marke Simson kommen auf dem Zwickauer Flugplatz beim nach Veranstalterangaben größten Treffen der Szene auf ihre Kosten.

Nachtklettern an den Greifensteinen

Große und kleine Kletterfreunde dürfen am Freitag und Sonnabend jeweils von 21 Uhr bis 1 Uhr zum Nachtklettern zu den Greifensteinen kommen. Die Felsenlandschaft wird dabei nur durch die Stirnlampen der Besucher ins richtige Licht gesetzt. Bildrechte: MDR/Joerg Weimann

Maffay und Kaiser in der Messestadt

In Leipzig stehen am Freitag Roland Kaiser und am Sonnabend Peter Maffay auf der Bühne des Stadions. Im Paunsdorf Center geht es mit dem Aquafun weiter. Laut Veranstalter soll Rutsch-, Hüpf- und Wasserspaß für die ganze Familie geboten. Highlight sei eine 55 Meter lange und 15 Meter hohe Wasserrutsche. Geöffnet ist noch bis 27. Juli immer montags bis sonnabends.



Am Störmthaler See starten in Großpösna jeweils ab 11 Uhr Bootsfahrten zum schwimmenden Bauwerk Vineta. Wer an Bord geht, kann allerlei Infos zum Leipziger Neuseeland erfahren. Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Willnow

Tippelmarkt in der Görlitzer Altstadt

Görlitz steht an diesem Wochenende ganz im Zeichen des weit über die Region hinaus bekannten Schlesischen Tippelmarktes. Händler bieten allerlei Keramik und regionale Produkte feil, die wiederum in den traditionellen Gefässen aufbewahrt werden können. Auf dem Untermarkt dürfen sich kreative Mädchen und Jungen beim Basteln mit Ton ausprobieren. Bildrechte: Stadtverwaltung Görlitz/Laura Hummel