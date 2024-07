Bildrechte: Elsterjugend e.V.

Partytime in der Lausitz Sollschwitzer Jugend startet zum 7. Mal Wiesenbeats

19. Juli 2024, 06:00 Uhr

Wer aus der Oberlausitz kommt, der ist in den letzten Jahren an dieser Veranstaltung sicherlich nicht vorbeigekommen: die Wiesenbeats. Was als Fest des beschaulichen Dörfchens Sollschwitz begonnen hat, ist mittlerweile eine Party für Groß und Klein. Mit allem was dazugehört. Auch an diesem Wochenende werden wieder jede Menge Gäste von nah und fern erwartet.