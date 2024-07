Sommerliches Wetter mit anhaltend hohen Temperaturen sorgt in ersten sächsischen Badegewässern wieder für eine Ausbreitung der Blaualgen und damit verbundenen Einschränkungen des Badebetriebs. Im Landkreis Meißen sind aktuell drei Badegewässer von Blaualgen befallen: das Radebeuler Lößnitzbad, das Elbgaubad Weinböhla sowie die Dippelsdorfer Teiche am Campingplatz Bad Sonnenland. Darüber hat die Landkreisverwaltung informiert. Badegäste müssten bei Berührung mit allergischen Reaktionen rechnen, hieß es. Das Landratsamt hat Warnschilder an den betroffenen Gewässern aufgestellt.

Das Landratsamt Meißen erklärte, wo einmal die Blaualge heimisch ist, trete sie bei entsprechenden Wetterbedingungen immer wieder in Massen auf. Im Landkreis Meißen würden insgesamt zwölf Badestellen engmaschig kontrolliert. Bei neun von ihnen ist das Baden völlig unbedenklich - so unter anderem in Glaubitz, Oberau und am FKK-Strand in Volkersdorf.