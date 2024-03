Debatte Sachsen: Wer soll die Sorben künftig vertreten?

28. März 2024, 17:53 Uhr

Mit einem Ultimatum an die Bundesregierung hat das sorbische Parlament Serbski Sejm vor einem Jahr die Anerkennung der Sorben als indigenes Volk gefordert. Doch getan hat sich bislang nichts. Was auch an der Uneinigkeit in der Frage liegen könnte, wer künftig überhaupt die Interessen der Sorben vertreten soll. Ist es ein Parlament wie das Serbski Sejm oder die Domowina, der Dachverband der sorbischen Vereine?