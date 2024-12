Eva Zatkovič sitzt entspannt in der Geschäftsstelle der DSC 1898 Volleyball GmbH in Dresden. Seit dieser Saison ist die Slowenin bei dem Bundesligisten unter Vertrag. Zuvor hatte sie bereits zwei Jahre in Frankreich und ein Jahr in Italien Auslandserfahrung gesammelt. Schon vor einem konkreten Angebot aus Dresden hatte sie mit der deutschen Liga geliebäugelt. "Die deutsche Liga ist einer der stärksten neben der französischen und italienischen Liga", erzählt sie. "Außerdem ist Dresden ein großer Name in der Volleyball-Welt." Als dann das Angebot kam, sah Zatkovič darin ihre Chance, die deutsche Liga auszuprobieren.